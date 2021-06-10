立會通過技術備忘錄　進一步減低電廠污染物排放

本港目標2050年要達致碳中和，環境保護署發言人今日(10日)表示，《指明牌照分配排放限額第九份技術備忘錄》（《第九份技術備忘錄》）已於昨日(9日)獲立法會通過，將進一步減低中電及港燈兩間電力公司的發電廠排放。因此，兩電需在2024年或之前完成興建3台新燃氣機組，以提升本地燃氣發電比率，換言之，若機組進賬後，未來或有加電費壓力。

《第九份技術備忘錄》訂定電力行業於2026年及以後的二氧化硫、氮氧化物和可吸入懸浮粒子的每年排放總量上限為2,852噸、11,144噸和367噸，較《第八份技術備忘錄》所訂定的排放總量上限分別收緊9%、10%和6%，有助持續改善香港及珠江三角洲地區的空氣質素。

為達致新訂定的排放總量上限，兩間電力公司會在2024年或之前完成興建3台新燃氣機組，以期在2024年本地燃氣發電的比率可佔整體發電燃料組合約57%。兩間電力公司亦會繼續採購低排放燃煤作發電使用，以及維持排放控制裝置的性能，以減少燃煤機組的排放。

根據《空氣污染管制條例》，《第九份技術備忘錄》訂明的發電廠排放限額將由2026年1月1日起生效。環保署會在2023年或之前再作檢討，確保適時修訂排放限額。