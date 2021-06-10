恒大推5個新學士及碩士課程　設人工智能課程緊貼社會需要

香港恒生大學(恒大)今日(10日)表示，獲行政長官會同行政會議批准，推出5個全新學士及碩士學位課程，涵蓋人工智能、人文學科、商科等。加入5個新課程後，恒大總共設有25個學士課程及9個碩士課程，有關課程將陸續於今年或明年推出。

恒大將推出2個新學士課程，分別為心理學(榮譽)文學士及哲學、政治與經濟(榮譽)社會科學學士課程。兩個課程將於2021/22學年推出，前者設有60個一年級學額，後者則設有40個，換言之，應届畢業生仍可報讀。根據校網，文憑試考生的入學要求為中英文科取得3級或以上，數學及通識教育科取得2級或以上，以及1個選修科取得2級或以上的成績。

另外3個課程為授課式碩士課程，分別為商業管理碩士、數據科學及人工智能理學碩士、環球英語文學及文化研究文學碩士。其中商業管理碩士將於2021/22學年推出，設有100個全日制學額，其餘兩個碩士課程將於2022/23年推出，並設有全日制及兼讀制學額，理學碩士有40個，文學碩士有50個。

恒大校長何順文教授強調，大學開創的課程，務求緊貼本地及地區的社會經濟發展和對人才的需求，其中大多為全港首創，令學生成為具「博雅＋專業」素養的行業新精英。