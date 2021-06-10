網傳屯馬綫時間表　烏溪沙往屯門尾班車12時前已開出

沙中綫屯馬綫即將於本月27日通車，網上有消息指，屯馬綫由烏溪沙開往屯門的首班車將維持現時屯馬綫一期安排，即早上5時38開出，惟尾班車則為晚上11時54分，是除過境路線外（即東鐵綫來往羅湖站或落馬洲站），唯一一條全線尾班車開出時間定在凌晨12時前，另全線尾班車開出後，仍會有列車開往大圍站，最後一班時間為凌晨12時39分，而坐12時39分往大圍站列車的乘客，仍可趕及在該站轉乘東鐵綫往紅磡站。

Facebook專頁「Riders」發文指，有鐵路同業分享屯馬綫全綫時間表，揭示首尾班車的情況。該線屯門站往烏溪沙站方向的首班車，則與現時西鐵綫相同，為早上5時45分，而尾班車往烏溪沙站則為凌晨12時09分，另會有列車在全線尾班車開出後開往紅磡站，最後服務時間與現時西鐵綫相同，即凌晨12時15分。

港鐵早前稱屯馬綫繁忙時間為3分鐘一班車，文章指出，港鐵仍會保留現時西鐵綫早上繁忙時間部分特別班次的安排，如會有「吉車」由天水圍站開往烏溪沙站方向，令該綫得以提供每約2.7分鐘一班車。有關「吉車」措施，亦會在第一城站、何文田站及尖東站實施，以疏導繁忙時間沿線人潮。

東網正就消息向港鐵查詢。