警方過去1個月接獲30宗電子支付平台騙案　有PayMe客戶中招

警方今年上月初至本月8日，共接獲49宗牽涉電子支付平台及假冒銀行網站的騙案，涉及金錢損失超過430萬港元，其中涉及電子支付平台的騙案佔30宗，騙徒大多假扮受害人朋友或電子支付平台職員，向其騙取個人電子支付平台的一次性密碼 (One-time password)和交易密碼，及後登入該電子支付平台戶口並將存款轉走。

網上近日流傳，指有PayMe客戶亦主招，呼籲若HSBC PayMe客戶收到短訊提供連結，要求確定驗證碼，千萬不要上當，因騙徒可立即控制你PayMe戶口，將HSBC戶口內所有金錢不斷轉走，直至無為止，近幾日每日都有許多人中招。

另外，涉及假冒銀行網站的騙案佔19宗，騙徒會向受害人發出釣魚電話短訊，以戶口出現異常等藉口，誘使受害人按內附的連結進入假網站，並輸入網上銀行戶口的憑證。騙徒及後登入該戶口並將存款轉走。

警方指，案件現正交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。同時，警方正與香港金融管理局、銀行業界及相關持份者合作，共同打擊有關罪案。

金管局則指，任何人士若曾向該網站提供其個人資料，或曾透過該網站進行任何交易，應聯絡有關銀行，及聯絡香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（電話號碼：2860 5012）。