港鐵年拾逾8.5萬件失物　推失物自助登記平台助乘客尋物

港鐵每年拾獲逾8.5萬件失物，整體而言僅30至40%查詢成功尋回。港鐵為此由本月1日起推出失物處理自助登記平台，比起以往打電話或親身向港鐵職員求助，「大頭蝦」遺失物件的市民現可透過港鐵手機應用程式及官網，隨時隨地「報料」登記，盡快尋回失物。港鐵表示，上述平台推出至今逾一周，已收到約450宗失物個案。

港鐵公司車務營運總管黃琨暐指出，不少乘客會在港鐵的車廂及車站範圍遺下個人物品，近期更因應疫情有不少市民買餸下廚或買外賣，以致不時有食材及飯盒等遭遺下。港鐵平均每月拾獲約7,000件失物及收到約5,600宗失物查詢。綜觀近年數字，2018年港鐵拾獲逾16萬件失物，隨住疫情及旅客減少的影響，前年及去年的失物數字陸續下跌，去年的失物數字比前年減少40%。他指出，失物種類包羅萬有，包括耳環、護照、眼鏡、雨傘及單車等。最常拾獲的失物頭5位分別是八達通、證件、電子產品、卡片套/銀包及手袋。

目前港鐵有3個分別位於大圍站、金鐘站及兆康站的失物辦事處，此等辦事處會暫存失物及為其分類，而部分涉及私隱的物品如手機等，會接既定機制另作封存。港鐵公司總經理(客戶體驗拓展)梁靜雯表示，公司於一年前設計上述失物自助登記平台，此平台可廿四小時運作，於本月初啟用僅半小時內已接到第一宗個案，有男乘客深夜回家才發現於車廂遺下藍牙耳機，遂在港鐵手機應用程式輸入相關時間及乘搭資訊，港鐵職員翌日早上就覓得該失物。

梁靜雯指出此平台系統會自動整合及配對乘客及職員有關失物的資料，例如失物類別及顏色等；乘客甚至可上載相關失物照片，有助提升尋物的效率。她提醒當市民於車程期間遺失物件，可即時登記失物，「愈快同提供愈多資料就愈易找回失物！」不過如果失物於一個月後仍未有人領回，港鐵會將相關物件由承辦商協助拍賣，所得款項會投放於社區層面。