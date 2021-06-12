反修例示威謠言滿天　爆眼女眉開眼笑赴台最諷刺

2019年6月開始的反對修訂《逃犯條例》風波，令曾以法治驕傲的香港淪為嚴重失序的暴亂之城！由於網絡及智能電話普及，期間出現大量反政府、反執法者及中央政府的言論，可謂不實謠言滿天飛。兩年後的今日，真相逐一浮現，備受關注的包括一名女子前年8月在尖沙咀衝突中聲稱被警方爆眼球致嚴重受傷，惟東網早前獨家踢爆，她去年已赴台灣，照片更清晰可見一再以單眼手勢示人及接受國際傳媒採訪的該名女子，雙眼炯炯有神。此外，831太子站打死人、新屋嶺扣留中心性侵案等，均一一被證明是子虛烏有，謊言終於一一破產。

「爆眼少女」事件發生於前年8月11日晚上，聲稱在場救傷的事主在彌敦道近尖沙咀警署的衝突現場中，被發現右眼遭異物擊中受傷，血流如注。她受傷原因眾說紛紜，有指是被警方的布袋彈擊傷，亦有指是有人企圖用椏杈射向警署發射鋼珠時，意外打中事主。雖然事故原因是如何至今仍未查明，但黑暴陣營一直以此炒作，一口咬定是警方所為，並聲稱該名女子的眼球爆裂，以此作藉口發起連串針對港府或警方的集會。

然而，本報早前踢爆「爆眼少女」原來無爆眼，更於去年9月已離港赴台灣。據機場直擊可見，該名女子當日精神飽滿，期間一度脫下口罩。綜合多張不同角度拍攝的照片可見，其雙目明亮有神，精神及健康狀況俱佳。報道一出後，引起社會很大迴響，「爆眼」謠言始正式破解。

此外，網上亦多次盛傳太子站831事件，一名叫「韓寶生」的人士當日在該車站失蹤或死亡，此謠言亦不攻自破。真名為王茂俊的「韓寶生」早前拍片，自稱被警方控告暴動、刑事毀壞、參與非法集結8宗罪，惟及後他已逃亡海外。據報，他正身處英國。