超過57類政府物業及設施遭暴力破壞　兩年復修耗1.5億元公帑

前年6月的反對修訂《逃犯條例》風波，尤如拉開違法亂紀的序幕，全港各區公共設施如路燈、欄杆、交通燈，以及政府建築物如立法會、政府總部、警察總部、警署甚至紀律部隊人員宿舍等，均曾被示威者衝擊破壞。兩年後，大部分遭破壞的設施或被拆除、或遭修復，綜合政府各部門統計，共有57個不同種類的政府物業及設施在社會事件中被破壞，連同其他被損毀的設施，當局最少使用逾1.5億港元公帑作復修。

建築署回覆本報查詢時表示，過去約兩年的衝突中，共有57個不同種類的政府物業及設施在社會事件中被破壞，需要該署進行建築維修工程，相關開支約為5,300萬港元；運輸及房屋局則曾指，共有740組交通燈遭受破壞，花費約4,000萬港元維修，連欄杆、行人路、垃圾桶及閉路電視鏡頭等公物，政府已花費6,625萬港元公帑進行維修。至於前年7月1日立法會遭大肆破壞，復修等費用共約3897.8萬港元。

雖然療傷了兩年，但黑暴衝擊的後遺症在港仍隨處可見，各政府建築物已完成修復，惟中聯辦、政府總部及立法會外圍的大型水馬陣仍未撤走。港鐵車站及設施屢被示威者打砸破壞，記者日前走訪大學站、旺角站等多個車站，已不見損毀痕迹，而往日經常被包圍的太子站B1出口，運作如常，惟附近仍堆放大量鐵馬，似要以防萬一。

多個大型商場亦是示威者集結及破壞的熱點，九龍塘又一城商場曾被示威者擲汽油彈，焚燒一棵數層樓高的聖誕樹，又打爛每一層的玻璃，該商場需關閉逾兩個月維修，更用白色鐵欄杆取代玻璃欄杆，以免再遭破壞。兩年過去，有關商場亦重新起用玻璃圍欄。新城市廣場各樓層一度以鐵欄圍防，現在亦消失，商場重見玻璃圍欄。