疫情未除人流減　業界指端午糉滯銷　沙田龍舟賽續停辦

端午節將至，不少市民都會吃糉子應節，惟受到新冠疫情影響，香港餐飲聯業協會會長黃家和預計，今年賣糉的生意額會較疫情前下跌近5成，亦估計食肆在端午節當日(14日)的預約較疫情前少4成。由於新冠疫情持續，不少原定於本月舉行的端午節龍舟賽事，繼去年後，連續兩年取消或延期舉行。當中沙田龍舟競賽已宣布，疫情雖稍有緩和，但受制於禁聚令，相關籌委會經商討後，決定暫停舉辦今屆賽事；而大埔區龍舟競賽暨嘉年華亦因疫情未明朗，將延至今年10月進行，令今個端午節仍難有節日氣氛。

在旺角花園街經營粥品店30多年的蔡太指，後天便是端午節，不少市民到店內買糉，形容生意不俗，較往日多1倍，打算通宵與員工一起包糉來應付需求。當問到經濟影響會否加價，她指都是做街坊生意，未有打算加價。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，今年端午糉的銷情不理想，預料相關的生意額會較去年再差2成，比起疫情前大跌近5成。他解釋，以往不少酒樓製作端午糉後，會趁食客來用膳時推銷，但今年疫情持續，禁聚令未除，堂食客大減，直接影響銷售情況；加上年輕人未必如老一輩般重視傳統節日，當中會買端午糉過節的人不多，亦令銷量下滑。

黃續指，端午節是公眾假期，以往不少家庭會外出用膳，惟在「疫苗氣泡」下，現時一枱可坐6人的C類食肆只有600多間，若辦家庭聚會或需分成數枱坐，難免影響市民外出聚餐的意欲。他直言，禁聚令對食肆的生意額影響非常明顯，料食肆於端午節當日的預約較疫情前的端午節少3至4成。