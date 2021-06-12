中大團隊研發超級動態交聯水凝膠　有助骨頭修復再生

水凝膠是一種具有三維網絡結構的生物材料，可透過注射到缺損的骨頭，增加骨頭再生效果，是治療斷骨、骨退化的救星。香港中文大學工程學院研究團隊研發出超級動態交聯水凝膠，有別於以往水凝膠是呈圓形狀；新研發的水凝膠可根據骨體缺損情況，更改其形狀，並促進人骨髓間充質幹細胞分化，加強修復再生功效，對組織工程修復材料的研發具有重要意義。有關成果刊登在國際著名學術期刊《自然通訊》。

該研究由中大工程學院生物醫學工程學系教授邊黎明及理學院物理系教授王一領導的團隊研發。團隊指出，水凝膠可以作為一種模擬人體細胞外基質的載體，將人類幹細胞或患者的自體細胞封裝起來，植入患者的組織缺損部位，有助促進組織修復，並達到理想的治療效果。邊黎明團隊早於2017年已研發出的超分子水凝膠，可自動調節其微觀結構，從而有效支持幹細胞在水凝膠中的大量增殖、快速組裝及定向分化，促進損傷組織及器官的修復與再生。

團隊今次進一步優化水凝膠的動態性，並研發出新的超級動態交聯水凝膠，該款水凝膠形狀更具流動性，能更加貼合缺損骨頭的部分，團隊指其功效較超分子水凝膠更佳。邊表示，該款水凝膠若作為幹細胞的載體，可將培植出來的幹細胞封裝起來，再注射入缺損部位，以支援細胞在其中的鋪展及定向分化，從而協助身體自我復原及重建組織。