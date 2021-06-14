端午節酒樓無虛席　負責人料生意回復七成　市民三代同堂享天倫　

新冠肺炎疫情下適逢今日(14日)端午節，不少市民趁難得一日公眾假期，與親友到酒樓飲早茶。東網記者今早到旺角一間酒樓視察，可見酒樓人流爆滿座無虛席，不少茶客特地點選了糉與親友分享應節。有酒樓負責人表示，預期今年端午節生意較以往沒有疫情時差，但端午節加上臨近父親節，相信生意可回復60至70%；有茶客開心地表示孫女特地在端午節「山長水遠過嚟飲茶」；另有食客表示會將端午節假期和父親節一併慶祝，但因未能趕及早茶時間，惟有靠父親早到茶樓「攞位」。

因應港府早前推行的「疫苗氣泡」，要求食肆等餐飲處所員工接種新冠疫苗，並劃分4類模式，放寬其經營限制。位於旺角的倫敦大酒樓負責人蘇萬誠表示，由於並非所有員工均有打針，酒樓現以C類食肆營業。他續指，雖然因疫情關係生意較爆發疫情前差，但因最近確診個案較少市民較為安心，故有信心今日早上可回復以往60至70%生意，至於晚上生意亦可達往日端午節的40%左右，並謂「生意角度嚟講當然係差，但已經係有進步」。

蘇又估計今年端午節加上父親節的生意，可比母親節更進一步，直言「都算係有啲安慰㗎啦」，並表示酒樓平時亦有賣糉，而茶客今日亦可「應下節食下糉」。

市民何伯與孫女一家四口，在今早10時到酒樓等位飲茶，何伯臉帶笑容地表示孫女「山長水遠從油塘過嚟飲茶」，難得端午節可一起慶祝渡節，今天亦特地叫了鹹水糉和鹼水糉與孫女分享，可惜孫女則靦覥地說「我唔係幾鍾意食糉」，但在幼稚園有嘗試過包糉給家人吃，對今天和家人一同慶祝端午節亦感非常開心。

和父母叔叔一起飲早茶的市民莫小姐則指，今天難得端午節紅日(即公眾假期)，為順便慶祝父親節故和家人一同飲茶，但因「起唔到身」而遲到，被父親笑指「我自動自覺早啲嚟搵位」，更開玩地說「(仔女)畀面你叫你飲茶，咁都要搵位㗎」。父親亦叫了一隻裹蒸糉應節，父女倆都笑容滿面表示很開心可一起渡節。

另一市民周先生則指因端午節放假，故和家人一起飲茶，惟嘆指今年受疫情影響「冇爬龍舟(活動)氣氛差少少，以前有爬龍舟開心啲、熱鬧啲」，而今日到酒樓飲茶不覺得太難等位，對酒樓的防疫措施亦感尚算可以。