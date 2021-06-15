20款貓用濕糧　礦物質含量有問題

不少寵物主人都會餵飼貓隻食用濕糧，幫助愛貓攝取多些水分，並保持營養均衡。消費者委員會測試22款主要供貓隻食用的罐頭或袋裝濕糧產品，發現9成(20款)樣本的礦物質或氨基酸含量未能完全符合國際間全營養寵物食品營養素指引的含量建議，只有2款主食罐樣本完全符合建議。

是次測試的22款主要供貓隻食用罐頭或袋裝濕糧，包括12款全營養寵物食品(主食罐)，以及10款補充性寵物食品(副食罐)。各樣本的每罐/每袋售價由7至26港元不等。

測試結果發現，9成樣本的礦物質含量有問題，只有2款主食罐樣本的礦物質含量完全符合3個寵物食品組織，包括美國AAFCO、歐洲FEDIAF，以及美國國家研究委員會(NRC)對成年貓隻維持期膳食訂立的建議。

12款主食罐樣本中，有4款樣本的鐵質含量(43.9至66.8mg/kg)低於美國AAFCO和歐洲FEDIAF建議的最低含量要求(80至107mg/kg)；另有3款樣本的鐵質含量(89.2至 102.9mg/kg)，雖然符合AAFCO要求，卻稍低於FEDIAF建議的最低含量水平。

此外，5款樣本檢出的鋅含量(29.3至88.1mg/kg)未能同時符合AAFCO和FEDIAF建議的最低含量要求(75至100mg/kg)；另1款樣本的鋅含量(259mg/kg)，則超出FEDIAF的最高含量建議(227mg/kg)。測試亦發現2款樣本沒有檢出碘；另有1款樣本的碘含量為26.3mg/kg，遠超AAFCO和FEDIAF就貓隻膳食中建議的最高含量水平(9mg/kg及11mg/kg)。

副食罐方面，普遍樣本的鈣、鉀、鐵、銅、錳、鋅、碘等礦物質含量偏低，而且鈣磷比例亦普遍偏低，貓隻主人絕不應將副食罐產品當作主糧餵飼貓隻。