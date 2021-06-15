印尼疫患持續輸港　下周一起列甚高風險地區　港府仍拒禁飛

本港持續錄得印尼輸入的新冠肺炎確診個案，食物及衞生局今日(15日)公布，下周一(21日)起收緊印尼到港人士的登機及檢疫要求，將現時為B組指明地區的印尼，改為A2組指明地區。所有在登機當天或之前21天曾逗留印尼人士，須出示72小時有效無染疫證明，及香港指定檢疫酒店訂房確認書。抵港後須於檢疫酒店檢疫21天，期間接受4次檢測，其後7天自行監察，及於抵港第26天於社區檢測中心進行強制檢測。縮短已完成疫苗接種人士檢疫期的安排不再適用於印尼。

當局表示，鑑於印尼疫情持續不穩，加上更高傳染力及可能引致更嚴重情況的變異病毒株廣泛傳播，並從抵港檢測及強制檢疫期間發現帶有N501Y變異病毒株或相關病毒變種的輸入個案，經密切監察相關地區疫情發展、變異病毒株的流行程度及對本港可能構成的輸入風險後，將印尼由B組高風險地區提升為A2甚高風險地區。

政府將刊憲更新《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的相關指明，以在下周一起落實上述措施。政府指會繼續密切監察不同地區的疫情、新變種病毒的流行程度、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，並會視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機及強制檢疫要求。