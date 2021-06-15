政Whats噏：送外賣險絆倒　何啟明問候陸頌雄「小心睇路」

何啟明叫陸頌雄「小心睇路」，惹得在席議員哄堂大笑。

想建議嘅政策夠貼地，最好係能夠切身體會啦。鑑於外賣平台嘅零散工欠缺福利同保障，勞工界議員陸頌雄早排就做咗半日「外賣仔」，親身感受送餐從員嘅辛酸，全程仲拍片記錄添，點知送外賣途中差啲仆親，佢嘅立法會前同事、勞工及福利局副局長何啟明今日(15日)喺立法會一個會議上，就話自己睇咗條片，仲叫陸小心啲睇路唔好仆親啊。

事緣立法會人力事務委員會今日開會，討論數碼平台工作者以及零散工嘅僱員權益及福利。議員鄭泳舜發言時就話，留意到陸拍片做「步兵」，話依家做送餐工作嘅朋友愈嚟愈多，但政府仲係無數據、無政策同無保障，對佢哋唔公平，促請勞福局制訂措施同指引為佢哋提供基本保障。

何啟明回應話，按現行法例僱員可受《僱員補償條例》保障，否則就要另作研究點樣處理，又強調局方關注打工仔因工受傷嘅問題，但係咪單由僱主承擔呢，就要視乎個別個案喇。何仲透露有睇陸送外賣嘅片段，希望對方小心啲睇路，唔好仆親喎。何語音剛落，隨即引起在席議員爆笑。不過，陸就一臉正色，叫對方唔好淨係叫佢小心，再次詢問當局會唔會研究相關政策，睇嚟唔係好領情咁喎。