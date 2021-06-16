政府無心推動　誇口傷健共融　低地台小巴全港得3架

推行逾3年的低地台小巴試驗計劃經常被指使用量低而原地踏步，至今仍只得3輛低地台小巴行走醫院路線。惟東網實地調查後發現低地台小巴需求甚殷，當中港島區往瑪麗醫院的專線出現輪椅客「爭崩頭」情況，有輪椅人士上不到低地台小巴，索性由家人托着輪椅擠上普通小巴；今年二月才營運的瑪嘉烈醫院專線班次疏落，司機則指每日最多9名輪椅客乘搭。團體及業界皆指政府無心推動，無協助業界增購車輛等致使計劃出現惡性循環，促提供誘因配合政策，逐步增加低地台小巴數量實踐共融。

記者連日觀察，其中行走堅尼地城至瑪麗醫院的54M線低地台小巴需求甚殷，中午時分，半小時一班的小巴甫到達，就有輪椅使用者由家人推着上車；有時輪椅人士較多，有家屬連普通小巴亦照上，將整架輪椅摺疊後再托上車，更有普通小巴出現一車兩輪椅的現象。青衣碼頭開往瑪嘉烈醫院的413線小巴今年2月才增設地地台小巴服務，小巴司機稱此車預約情況繁忙，最多一天有9名輪椅使用者預約乘搭，平日亦有3至4名。至於由馬鞍山錦英苑開往沙田威爾斯親王醫院的808線，卻被指經常「無影」，有司機指該車要經常維修保養，唯一的低地台小巴故障後，輪椅人士便無從使用。

路向四肢傷殘人士協會副主席蘇永通指出，運輸署要求小巴營辦商提供一輛低地台小巴，加上該類小巴車價及保養昂貴，故營辦商合乎最低要求後便無意欲增車。堅毅忍者‧障殘人士國際互助協會總幹事王素琴則認為，政府無力推廣，業界無意欲購車，輪椅人士無從得知何處乘車，致令低地台小巴計劃出現惡性循環，認為政府應為業界提供更大誘因及資助，讓業界淘汰舊車時直接改用低地台小巴。綠色專線小巴總商會主席蘇世雄亦指，低地台小巴造價相當於兩輛普通小巴，冀政府提供更多誘因協助業界換車，如補助車價及燃料費，入口稅減免等。

運輸署發言人指，署方已就試驗計劃下的54M及808線的成效及效能進行檢討，初步結果顯示，市民及業界均認同目前人口老化，以及為配合「無障礙運輸」理念，確有需要廣泛應用低地台小巴，正與汽車製造商進一步研究適合的車輛型號，並就如何於公共小巴落實及推廣「無障礙運輸」諮詢各持份者，而兩條路線服務至今，收到9宗相關投訴。