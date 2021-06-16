深水灣泳客遭船隻螺旋槳擊中重創 涉事快艇不顧而去

深水灣有泳客游水受傷。今日(16日)中午12時58分，一名姓李(68歲)男泳客於上址對出約300米海面暢泳，並往淺水灣方向游去，期間突遭一艘約3米長的快艇螺旋槳擊中，他手、額頭及腳重創，痛極大呼。同行姓蔡(51歲)男友人見狀，通知深水灣救生員，在其他船隻協助下，救生員將李男救起及送到岸邊，他清醒由救護車送往瑪麗醫院治理。

警方經初步調查後，指快艇事後隨即駛離現場，將案列作有人意外受傷，交由水警總區重案組跟進。據悉，李男當時與2名朋友在上址游泳，之後有人游出防鯊網外。

港九拯溺員工會於Facebook專頁表示，涉事船隻不顧而去，幾位使用直立板的市民發現傷者後，立即通知救生員，救生員立即帶同抬床及急救用品跑往現場協助，並與市民合力把傷勢嚴重的傷者搬離水面，再交由救護員接手。工會呼籲市民應盡量避免在安全游泳區外游泳，因海上太多船隻，容易發生意外。

本港近期亦發生多宗同類型事件，去年6月，一名男船長駕駛遊艇途經深水灣泳灘時，疑收掣不及，猛烈撞中一名64歲男泳客。據了解，死者身上包括背部有多處極深的傷痕，頸骨折斷，左邊膊頭以下幾乎斷開，疑遭車葉打中造成。

同年4月，一名女子在小西灣藍灣半島近黑角頭燈塔對開海面游泳，期間被一艘快艇撞至雙腳血流不止。2019年10月，一名52歲女子在西貢大浪灣疑由快艇墮海，復遭快艇螺旋槳打中，背部慘被劏開，送院後不治。