為加強國家安全觀念　新入職公務員須觀看國安法講座

公務員事務局今日(16日)去信立法會公務員及資助機構員工事務委員會，交代當局就公務員國家事務培訓事宜提供補充資料。當局強調，特區政府非常重視公務員的國家事務培訓，而公務員亦有需要充分了解香港特區在一國兩制方針下由《憲法》及《基本法》確立的憲制秩序。此外，當局亦加強新入職公務員的國家安全培訓，包括將《港區國安法》納入新入職公務員的入職訓練當中。

為配合國安法實施，當局在今年4月為公務員推出國安法視頻講座，增強他們維護國安全的意識，內容包括制定國安法的必要性、緊迫性及正當性；國安法的出發點及落腳點；以及國安法的重要制度設計。當局表示，所有在2018年7月1日或之後入職並達總薪級表第14點或以上的公務員必須觀看講座，以作為有關人員入職訓練的一部分。

至於要確保新入職公務員正確理解由《憲法》及《基本法》確立的憲制秩序，公務員培訓處會安排所有新入職公務員在入職後三年內接受《基本法》基礎培訓，目標每年培訓約一萬名新入職人員。當局亦會為新入職公務員舉辦國家事務基礎課程，以加深他們對國家發展的認識及加強他們的國家觀念，日後亦進一步提升為新入職公務員提供相關課程。

當局又表示，中高級及首長級公務員在晉升至不同階段均有不少機會接受國家事務培訓，公務員培訓處會透過舉辦內地課程、考察團及交流活動，讓公務員親身體會國家的最新發展，進一步鞏固他們的國家觀念。其中，公務員事務局正與9間內地院校合辦研習課程，每年培訓人數已增至1,000人；目前約75%首長級人員曾到內地參與有關課程，期望隨着名額增加可將比率逐步提升至100%。