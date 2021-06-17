警拘《蘋果》5董事及高層　指他們涉違國安法

警方國安處今晨(17日)採取行動，拘捕5名《蘋果日報》董事及高層，據了解他們涉嫌違反國安法第29條 「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，警方亦曾經到被捕人士的住所，包括美孚新邨、康怡花園、維景灣畔、御庭園等地點進行搜查。

被捕的5人包括4男1女，年齡介乎47至63歲。據了解，被捕的包括壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光、壹傳媒集團營運總裁兼財務總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏及蘋果動新聞平台總監張志偉。

其中在今日清晨6時許，警員掩至場鰂魚涌康怡花園《蘋果日報》總編輯羅偉光的住所搜查，並拘捕羅返警署調查。另邊廂，大批警員今晨掩至將軍澳《蘋果日報》大樓搜查。

警方表示，警務處國家安全處今早拘捕5名公司董事，涉嫌違反《香港國安法》（國安法）。5人包括4男1女，年齡介乎47至63歲。他們涉嫌違反國安法第二十九條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。警方亦曾到被捕人的住所進行搜查，五人現被扣留調查。

警方續稱，警務處國家安全處今早執行由法院根據《香港國安法》（國安法）第四十三（一）條及實施細則附表一發出的法庭手令，搜查一間位於將軍澳的傳媒機構，搜查令授予警方搜查包括新聞材料的權力。行動目的是為一宗涉嫌違反國安法的案件進行搜證，搜查行動仍在進行中。