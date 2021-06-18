起底刑事化條例草案下月提交立法會 　料9月底通過

2019年反對修訂《逃犯條例》風波爆發後，社會陷於撕裂，「起底」問題猖獗，並成為其中一個試圖傷害或威嚇不同政見人士的武器，而截至本月中，個人資料私隱專員公署共收到逾5800宗投訴。為打擊有關情況，政府早前公布計劃修訂就《個人資料（私隱）條例》(私隱條例)，將起底刑事化，違者最高罰款100萬元及監禁5年。消息指，政府最快於7月向立會提交草案，料9月恢復二讀。多名議員認為立法會臨近屆尾，而審議需時，當局應盡快將法案提交立法會，預計修例後能大大增加阻嚇力，應對起底問題。

特首林鄭月娥於2月出席立法會答問大會時，曾提出5大立法建議，當中包括打擊起底行為，並指會爭取今個立法會年度完成草擬修訂私隱條例，將起底行為刑事化。

實際上，私隱署自2019年6月至本月中，共處理5800多宗有關起底的個案，包括投訴個案及私隱署經網上巡查主動發現的個案。若個案涉及刑事罪行，私隱署會轉介個案予警方跟進，包括刑事調查及考慮檢控。而截至本月中，公署已轉介1400多宗個案予警方跟進，並已將62宗可能違反有關起底的臨時禁制令的個案轉介律政司跟進，另有6名被告因起底而被定罪。

起底問題愈趨嚴重，政制及內地事務局上月向立法會提交文件，建議在私隱條例加入針對起底行為的罪行，任何人如未經當事人同意，披露當事人資料，導致資料當事人或其家人，蒙受心理傷害，即屬犯罪。一經循公訴程序定罪，可處罰款100萬元和監禁5年；若經簡易程序定罪，則可處罰款10萬元和監禁2年。當局又建議從四方面擴大私隱專員權力，包括刑事調查和檢控權力，准進入處所檢取文件或物品，及為預防大規模起底，可向法庭申請禁制令等。

最新消息指，政制局將於立法會暑假休會前，即7月21日將草案提交立法會進行首讀，預料隨即交由內務委員會處理，並成立法案委員會審議條文，至9月底再交回立法會大會恢復二讀辯論，趕及在10月休會前完成修例。

政制及內地事務局回覆指，局方已就條例修訂建議諮詢立法會政制事務委員會，並正與律政司就修訂私隱條例的草擬工作緊密合作，目標是在完成草擬工作後，在本立法年度向立法會提交有關打撃起底行為的修訂條例草案，以打撃侵犯個人資料私隱的起底行為。

私隱署則表示，因應起底行為的嚴重性及對當事人的影響，私隱署歡迎政府就私隱條例的建議修訂。

本身是大律師的議員容海恩表示，過往反修例風波中起底問題相當嚴重，而「起底後唔使責任」，私隱專員公署只是着涉事網站、網上社交平台或討論區等配合移除有關資料。 她又指立法會即將「抖暑」，今個會期所剩時間不多，但仍有多項法案未審議「都擔心過唔過到」，冀當局盡快公布有關詳情，並提交立法會審議。

另一議員葛珮帆同樣認為應愈快愈好，始終新法案需要時間審議，希望當局能盡快將法案提上大會首讀，修例後賦權私隱專員，相信能大大增加阻嚇力。議員陳恒鑌則認為立例固然重要，但必須有用，「無牙老虎」只會浪費大家時間。他又指濫用個人私隱，滋擾人的行為絕不可取，刑罰方面必須要足夠「絕對唔係罰錢了事，嚴重者必須監禁」。