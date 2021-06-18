東方日報A1：國安處拘壹傳媒5高層　凍結3公司1800萬

壹傳媒黎智英涉違國安法被捕後，警方國安處昨再對壹傳媒展開大規模搜捕行動，全日動員超過500人，拘捕5名壹傳媒及《蘋果日報》的董事和高層，指他們涉嫌違反《港區國安法》串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，並到壹傳媒大樓搜證。保安局亦引用國安法，凍結《蘋果日報》3間公司合共1,800萬元資產。警方指自2019年起至今，《蘋果日報》在報章及網上發表數十篇中英文報道，呼籲外國制裁香港或中央，至近期仍然持續發布。消息指，警方已要求《蘋果日報》在限時內移除有關違法文章。

搜捕行動在昨晨6時許展開，警方兵分多路到5人住所進行拘捕及搜查工作，被捕者包括4男1女，年齡介乎47至63歲，分別是壹傳媒行政總裁張劍虹、集團營運總裁（前財務總裁）的周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉，指他們涉嫌違反國安法第29條串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

另一邊廂，大批警員在早上7時許到將軍澳壹傳媒大樓搜查，逾500名警員入內並封鎖大樓各個出口，同時要求所有進入大樓人士登記身份證等個人資料。被捕5人於早上9時許陸續被押到壹傳媒大樓作進一步搜查，期間一直被鎖上手扣，而張劍虹、周達權、羅偉光及張志偉抵達時均「頭耷耷」。至中午12時許，被捕5人先後離開壹傳媒大樓，其後被帶返警署通宵扣查；而警方經過逾5小時搜查行動後亦陸續離開。

此外，保安局亦已引用國安法實施凍結令，涉及蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、AD Internet Limited（蘋果互聯網有限公司）3間公司的資產，合共約1,800萬元。據了解，當局已要求7間銀行不可處理上述3間公司銀行帳戶內財產。

警方國安處高級警司李桂華交代行動時表示，被捕5人均為《蘋果日報》的報章或網上業務董事，包括東主、出版人及編輯，對該公司運作相當重要，亦對報章內容、風格及方針責無旁貸，批評《蘋果日報》自2019年起至今，在報章及網上發表數十篇中英文報道，內容涉及呼籲外國政府制裁中央及港府，指有強烈證據顯示，有關文章是與外國或境外勢力串謀制裁計劃的重點。他在發言時，更形容壹傳媒大樓已成犯罪現場。

據了解，警方搜集到的證據相當充足，涉及約50至60篇涉違國安法的文章，消息指警方已要求《蘋果日報》在限時內移除。

保安局局長李家超回應時重申，事件涉及刑事串謀罪行，批評有人涉嫌利用新聞工作作工具，作出危害國家安全行為，質疑有人嘗試利用新聞工作作保護傘或掩護。但他同時強調，今次行動並非針對新聞工作或新聞自由。他表示，會調查公司內外人士是否涉及罪行，但指案件仍在調查中，故不能披露涉案文章等資料；又鄭重呼籲市民切勿與危害國家安全的罪犯同流合污，否則會付上沉重代價。他又形容被凍結的資產為「黑錢」，強調凍結涉嫌犯罪分子財產是國際公認做法。

被問到現時仍然訂閱《蘋果日報》或購買其股份，會否被視為觸犯國安法下資助危害國家安全時，李指要視乎有關行為的目的和意圖。對於政圈盛傳7月之前要「整頓」《蘋果日報》，被問到會否確保《蘋果日報》於7月1日「冇報紙出」時，李未有正面回應，但重申會考慮任何可行措施，依法打擊危害國家安全的極度嚴重罪行。

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