陳淑莊被控參與酒吧多人聚會　禁聚令罪名不成立

前議員陳淑莊涉嫌於去年4月違反禁聚令，在旺角大南街「HANDS」酒吧與多人聚會，被票控一項參與受禁群組聚集。她與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華、酒吧負責人陳偉才均否認控罪，案件今(18日)在九龍城法院裁決。裁判官鄭念慈裁定所有控方證人的證供均誠實可靠，裁定當日職員沒有為部分人量體溫及限4人一桌，故裁定陳偉才「作為餐飲業務負責人在指明期間內未有遵從食物及衞生局局長指示」傳票控罪罪名成立，罰款5,000港元。

不過，鄭官接納聚集目的是解釋限酒吧令的內容，可以構成豁免理由，故裁定陳淑莊、林瑞華及陳偉才，3人面對的參與受禁群組聚集及營運受禁群組聚集進行的地方，罪名不成立。

陳淑莊及林瑞華各被票控於2020年4月2日與4月3日間，在大南街27至31號地下1及2號舖「HANDS」酒吧參與受禁群組聚集。至於「HANDS」酒吧負責人陳偉才則被票控2罪，指他於同日同地，營運有受禁群組聚集進行的地方，並明知而容許該聚集進行；以及作為餐飲業務負責人，容許某人在進入「HANDS」酒吧前，未有先為該人量度體溫，及在酒吧內容許多於4人同坐一桌。