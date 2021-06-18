壹傳媒高層相繼被捕　妻女露面神傷探視服刑黎智英

黎智英太太及女兒今午到赤柱監獄探監，落車時後未有發言。(吳鎮興攝)

壹傳媒黎智英官司纏身，當中包括前年8月18日及8月31日的兩宗未經批准集結案，連同上月28日區域法院就其涉及前年10.1非法遊行一案，判處黎入獄14個月，加上另外2宗案件的刑期，合共囚禁20個月。今日﹙18日﹚是黎第63日正式在赤柱監獄服刑，悉逢昨日﹙17日﹚壹傳媒5名高層涉違《港區國安法》被捕。黎的妻子李韻琴及女兒今午於炎熱天氣下到赤柱探監，落車時不發一言，神情落寞凝重。

今日下午約2時30分，李韻琴及黎智英的女兒兩人由司機載到赤柱監獄門外，二人落車後，由監獄安排的車輛進入監獄，由於現時黎智英為定罪在囚人士，因此親友每月只有兩次探訪機會，探訪限時30分鐘，每次不得超過3名探訪者。

現年73歲的黎智英多案纏身，除了8.18、8.31兩案，他還被控組織和參與前年10月1日的未經批准集結；2020年6月4日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結；隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款；違反《港區國安法》等。保安局上月運用《港區國安法》第43條凍結黎智英持有壹傳媒71%股份，估計超過3億港元，另有3間本地銀行帳戶內的資產亦被凍結。