國泰駐港外籍空服員不獲簽證　料涉及150名台籍空服員

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，日前指港府只會為其公司旗下的外籍機師續簽工作簽證，但不會為外籍機艙服務員續簽工作簽證，有關員工或需離職。有消息指，這班外籍機艙服務員約400人，亦有傳媒報道估計，當中涉及150名台籍機艙服務員。國泰回覆東網查詢時，未有正面回應涉及多少外籍機艙服務員。

有傳媒報道指，台籍駐港機艙服務員，入職時獲發的工作簽證年期為2年，其後會一直更新，直至於本港工作滿7年，通過面試後可取得永久居留權。該報道以此估計，2018或2019年才加入國泰的台籍駐港機艙服務員，將因工作簽證問題要離職，涉及約150人。

國泰早前已確認，港府只會為不會為其公司旗下的外籍機師續簽工作簽證，年期由半年至3年不等，惟外籍機艙服務員則不獲續簽工作簽證，並謂一直努力不懈提供續簽申請所需要的理據，惜最終事與願違，未來會盡力為即將離職的員工提供所需支援，包括離職支援、全面僱員輔導及支援服務，以及提供與自願離職計劃相同的離職方案。但就涉及員工的人數，國泰在最新的回覆中未有補充。