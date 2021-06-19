22歲男學生觀塘交收200萬泰達幣遇劫　4男女涉行劫及誤導警員被捕

從事虛擬貨幣交易多年的22歲男學生，於本周二(15日)下午4時許相約一名賣家，到觀塘成業街一幢大廈進行泰達幣交易。惟當受害人到達大廈時，突然遭兩名賊人從後襲擊，並被人以刺激性液體噴向臉部，賊人乘機搶去其裝有200萬港元巨款的手袋，得手後立即登上接應私家車逃離現場。

警方接報趕至，在附近一帶兜截，並在約50米外的成業街與開源道交界，尋獲懷疑涉案私家車，在車上搜獲一支俗稱「防狼噴霧」的噴霧劑，案件交由觀塘警區重案組跟進。

警方經調查後，發現涉案私家車為一輛「積木車」，十分殘舊，車身外殼經過組裝，並套上其他私家車的車牌。觀塘警區刑事部連日來翻查大量閉路電視錄影片段，以及進行深入情報分析，迅速鎖定4名懷疑涉案人士的身份，其後於昨日(18日)下午，聯同東九龍總區重案組展開拘捕行動，持法庭手令到觀塘、荃灣及葵涌4個住址突擊搜查，拘捕3男1女(26至29歲)，3名男子涉嫌「行劫」被捕，而女子則在警方調查期間，提供錯誤或誤導資訊，警方經查證後，以涉嫌「誤導警務人員」將她拘捕。

觀塘警區重案組督察吳銘鋒表示，警方在其中一名被捕男子的住所內，起回47萬港元贓款、一隻名貴手錶、所有疑犯的手機等，相信行動已成功瓦解一個犯罪集團，4名被捕男女被帶署扣查，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

觀塘警區(刑事)總督察郭靜怡稱，涉案女子於其中一名疑犯的家中被發現，相信與該名疑犯為親屬關係，不排除有人為了庇護在逃人士，向警方提供錯誤或誤導警員的個人資料，令警方調查工作有阻礙。而受害人與賣家相熟，曾進行多次交易，警方將循受害人的背景、生活習慣等，展開多角度調查，暫時未有情報顯示賣家與犯罪集團有關。