警方本月成立財富情報及調查科　專責打擊洗黑錢

本港金融罪案近年不斷增加且更趨複雜，涉及跨境犯案情況亦告上升，以洗黑錢為例，警方於去年接獲1,905宗，較2019年的1,713宗，按年升超過1成，相關罪行不只局限於毒品罪案，更涉及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，以及跨境犯案，為此，警方於本月1日起設立一個專責科級部門「財富情報及調查科」，重點打擊相關罪行。對於近年有「眾籌」發起人涉嫌洗黑錢被捕，警方強調倘眾籌者收集資金後，並非以此從事其聲稱目的或私吞，會被視為詐騙和盜竊用途。

警方評估目前本港洗黑錢風險為中低程度，當中較嚴重的洗黑錢罪行屬於販毒及詐騙性質。財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示，警方每年需處理大量可疑交易報告，內容屬於懷疑犯罪得益，以及與恐怖活動或恐怖分子有關的金錢。單計去年警方共收到57,130宗可疑交易報告，較前年的51,588宗，增加超過1成。

警方又預期該科成立後，調查及收集情報的工作量將持續繁重，故下月向立法會申請撥款，提升現有可疑交易報告管理系統，由以往人手閱讀比較分析，改為通過利用大數據分析和人工智能等技術，將可疑交易報告作出數據分析。

至於警方所限制財產方面，去年有2.68億元，較前年的1.8億元大增近5成；充公財產方面，去年為1.27億元，比前年的1.13億元，增加約1成2。財富情報及調查科總警司林敏嫻解釋，雖然去年限制財產較前年多出近9,000萬，但升幅仍屬正常，因案件動輒涉及數億港元。她又提到一宗日前法庭判決的案件，5人被指在2010至2012年間清洗高達18億元的犯罪得益，最終全部罪成。

林續指，隨着科技進步，洗黑錢的渠道更加多元化，亦更加快速。她舉例，現時新興的虛擬銀行及支付工具，其開戶程序和認證步驟簡易，毋須親身面對面辦理手續，有人或因此而以假文件或偽冒他人身份開戶，甚至為賺快錢將戶口賣斷予他人，成為犯罪集團洗黑錢之用。林說：「現時用手機轉帳，只要數分鐘的事，就已經傳遍多個銀行、找換店戶口，不停轉換實在增加調查難度」。

就警方去年至今年多次以洗黑錢罪名拘捕眾籌發起人，林敏嫻指，只要眾籌發起人使用金錢的行為未有違背眾籌聲稱目的，理論上不屬於犯罪，然而，過去1年發生的多宗相關案件，均發現眾籌所得來的資金遭人私吞、轉走或用作非眾籌時聲稱用途。