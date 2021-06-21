黎智英助手Mark Simon透露　《蘋果日報》可能數日內停刊

壹傳媒5名高層日前被捕，與《蘋果日報》相關的3間公司又被控違反《港區國安法》，保安局已向相關公司發出凍結資產通知，涉款共1,800萬港元。根據有關命令，自本月17日起，壹傳媒相關人士不得再使用上述資金，有外媒昨日引述一名熟悉《蘋果日報》的消息人士透露，壹傳媒手頭現金僅足夠維持原有營運數星期，資金鏈已現斷裂危機。不過，該消息指，壹傳媒一方正尋求向法院申請撤銷保安局的資產凍結，以償付員工薪酬。

據壹傳媒上月發出的公告指，3月底時銀行及現金結餘約為5.21億元，又稱自今年4月起至少18個月有足夠的營運資金。不過，上述情況在保安局發出凍結資產通知後已經大不同，現時的情況是已有7家本地銀行接到保安局局長通知，不可處理蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司等3家公司的資產，因此目前無法評估壹傳媒能否再動用上述逾5億元的資金。

據報，壹傳媒的管理層正檢視倉庫內的油墨及紙筒數量，以評估《蘋果日報》持續出版的可行性，因為非但怎樣向員工支薪未有頭緒，連日常來往的供應商會否繼續與其做生意也難說。外媒引述的消息人士指，為了持續出版《蘋果日報》及向員工支薪，壹傳媒正計劃向法院尋求資產解凍，同時設法用其台灣分支去管理從網絡渠道張羅的資金。萬一香港《蘋果日報》被「冚檔」，仍可在台灣做網媒，並透過眾籌給記者出糧。不過，外媒亦報道，在警方國安處的行動後，《蘋果日報》一些員工已在憂慮公司能否出糧，並部署離職，但擔心其他媒體不會接受其曾在該報工作的履歷。

除了《蘋果日報》面臨停刊外，壹傳媒股份復牌亦可能遙遙無期！壹傳媒上周四(17日)上午9時正起宣布股份暫停買賣，雖然無交代原因，但相信與涉及警方國安處周四早上拘捕該公司5名高層、凍結3家公司共1,800萬元資產有關。證券界警告，拘捕行動恐導致該公司於本月28日未能有足夠管理層出席董事會會議，難以簽名批准刊發業績，萬一不能披露，停牌原因就會多添一項，直至能公布業績為止，故呼籲投資者切勿抱任何幻想，別心存僥倖！

根據香港交易所現行《上市規則》，上市公司必須在會計年度結束後3個月內刊發整個會計年度的業績，初步業績刊發在時間上無論如何不得遲過董事會或其代表批准後的下一個營業日的早市，或任何開市前時段開始交易之前至少30分鐘。

若未能按照時限規定如期發表財務資料，交易所會要求該公司停牌，直至按規定披露為止。目前壹傳媒預計在本月28日召開董事會，以批准截至今年3月底止年度的業績。即使假設董事會延期召開，最終「死線」是7月2日港股開市前至少30分鐘須披露財務資料。

宏高證券投資經理梁杰文表示，5名壹傳媒高層被拘捕，對公司營運影響很大，甚至會影響到公司股份能否復牌。當上市公司要申請股份復牌時，要發出一份澄清通告，交代公司營運，而這通告也需要安排高級管理層簽名。至於全年業績能否於本月28日公布，同樣要由董事會核准，若董事不足，確實會令停牌原因多添一項。他建議小股東若仍持有壹傳媒股票，當有機會復牌是「鬥快走」，因不會知道壹傳媒下次何時再停牌，甚至長期停牌，令資金慘遭鎖死。

國農證券董事總經理林家亨直言，20多年來從未向投資者推介壹傳媒股份，若本月底未能公布業績，相信會促使港交所繼續運用停牌機制。不過，投資者若「損手」也需自行負上責任，因為他們眼見市面上眾多股份上升，卻偏偏選擇一隻風險極高的股份。他續指，若股份復牌，即代表有逃生門，建議持貨者立即沽出。