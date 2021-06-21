紅磡站新月台轉綫配套差玩殘打工仔　乘客：搭車非為涼冷氣

為配合沙中綫屯馬綫即將於本月27日通車，紅磡站新月台亦於昨日(20日)啟用，今天(21日)是紅磡站新月台啟用後的首個上班日，東網記者到場視察，由於現時由紅磡站東鐵綫轉綫到西鐵綫，需要經中層車站大堂步行3分鐘方可到達新月台，而原本的月台只餘東鐵綫可供乘搭，不少乘客下車後因未了解新安排而無所適從，甚至不停在月台上來回走動尋找轉乘位置。而中層車站大堂到新月台僅有一部扶手電梯，明顯不足以應付龐大的客流量，大部分乘客唯有轉用樓梯或電梯上落。

有乘客被問及是否明白該如何到新月台轉綫時直言「唔識行」，批評指示並不清楚，又因新轉綫安排較耗時間，上班時需要特別早起；亦有乘客抱怨指因未諳如何前往轉乘隧道巴士的新出口，導致花多了2至3分鐘時間，令其上班時間更緊絀。

乘客胡先生對新轉綫安排感到不滿，批評「無以前咁方便，以前(東鐵轉西鐵)一落車對面月台就係」，而新月台也「無咩特別」，直到記者提醒多了冷氣才苦笑稱「係喎」，並指「係嚟搭車唔係嚟涼冷氣㗎嘛」，認為舊月台安排更方便。

上班族陳小姐因家住紅磡而毋須轉綫，直言「從門口入嚟係見唔到指示牌，懵吓懵吓去咗舊月台」，走到一半才驚覺舊月台沒有西鐵綫，批評設計指示不清、容易混淆，惟她承認對不用轉綫的乘客來說，分開兩條綫的月台會更清楚方便。

行色匆匆的羅先生則稱，原先轉乘隧道巴士時會經另一出口，因現時有新的出口連接隧巴轉乘站，「上到嚟(中層車站大堂)先知係呢一層出」，指示又不太清晰令人費解，故多用了2至3分鐘，「依家返工有啲趕時間」。

直言「唔識行」到新月台的吳先生，因上班轉乘西鐵綫到尖東，惟轉乘安排指示不清，亦對因應西鐵綫轉換月台而搭建的行人接駁通道感奇怪，坦言「唔明佢整呢條橋用意係乜」。