涉身懷打火機燃料　民安隊員否認意圖摧毁財產開審

一名22歲民眾安全服務隊的男隊員，涉嫌2020年5月於旺角聚集時，被警方截查並搜出白電油及碎布等物品，被控一項管有物品意圖摧毀財產罪，案件今天（21日）在西九龍法院開審，控辯雙方承認事實指，被告被搜出涉案物品後，表示物品是買回家中使。案件明天（22日）續審。

22歲被告陳晧生被控於2020年5月10日，在旺角太子道西193號新世紀廣場3樓343號舖外管有一罐打火機液體及兩個打火機，意圖用作摧毀另一人的財產。

控辯雙方承認事實指，警方於案發當日下午約4時半，進入旺角新世紀廣場掃蕩，被告於同日近5時，在商場3樓343號舖外被警員截停搜查，當時被告揹黑色背囊及黑色衣物，被告及後向警員表示「阿Sir，麻煩到你哋，唔好意思，啲白電油係我買返屋企用既」。

警員鄧文傑（音譯）供稱，他和隊員進入新世紀廣場參與掃蕩行動，他們由商場5樓，上至下進行掃蕩，及至商場3樓343號舖外，看見另一名警員正截查被告。鄧獲悉被告較早前在防煙門步出後，形迹可疑而遭截查。鄧表示，被告的背囊被搜出懷疑是大麻的草狀植物、黑色衣物及防毒面具，鄧接手調查後，在被告背囊內再搜出一個透明膠袋，內有一罐白電油和白碎布，又在背囊底部搜出5條布。