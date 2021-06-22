東方日報A1：壹傳媒末路　《蘋果》死期到

壹傳媒黎智英窮途末路，壹無所有！在港出版26年的壹傳媒旗下香港《蘋果日報》（《蘋果》），以及蘋果動新聞或會最快在明日停運！由於《蘋果》部分報道被指涉嫌違反《港區國安法》，日前被保安局凍結相關3間公司的資產，出現資金鏈斷裂，壹傳媒有限公司董事會昨召開會議後，決定去信保安局申請解凍，並在本周五再開會，決定是否停止運作。據了解，昨日的董事會會議上主要圍繞是否停止公司運作，董事會已有共識，如資產未能解封，報紙會在本周五完成出版，則本周六是《蘋果》最後見報日，而動新聞會於本周五晚上11時59分停止更新，之後便會停止運作。惟消息指，因有大部分《蘋果》員工辭職跳船，在運作疑受影響下，《蘋果》及動新聞或未能等及至周五，估計最快於明日便停運。

壹傳媒有限公司董事會昨日召開會議，大比數通過去信保安局，申請要求解凍部分資產，以免因欠薪而違法。據了解，若《蘋果》的員工決定立即辭職，亦可以立即生效毋須通知，如本周五確實停運遣散員工，或會有一個月代通知金，但正常離職的員工則會以本月工資為準。

勾結外國勢力反中亂港的壹傳媒黎智英，其助手Mark Simon昨早接受外媒查詢時透露，由於港府根據《港區國安法》凍結了公司的資產，資金鏈斷裂，《蘋果》可能在「幾天之內」被迫結束。據報，壹傳媒正尋求向法院申請撤銷保安局的資產凍結，以償付員工薪酬，亦有指壹傳媒正設法用其台灣分支，去管理從網絡渠道張羅的資金。萬一《蘋果》被「冚檔」，仍可在台灣做網媒，並透過眾籌給記者出糧。

外媒報道，壹傳媒的管理層正檢視倉庫內的油墨及紙筒數量，以評估《蘋果》持續出版的可行性；惟事實上，如何向員工支薪已茫無頭緒，連日常來往的供應商會否繼續與其做生意也難說。有指在警方國安處的行動後，《蘋果》一些員工已在憂慮公司能否出糧，並部署離職，但擔心應徵其他媒體時，對方不會接受其曾在《蘋果》工作的履歷。

若保安局拒絕解凍涉案的《蘋果》資產，執業大律師龔靜儀對此表示，壹傳媒可向法庭申請司法覆核，推翻保安局凍結資產的行政决定。她指由於現時案件審訊日期似是遙遙無期，如現階段解凍資產，法庭一旦裁定《蘋果》罪成及款項與案件有關時，就無款項可充公。如法庭接受向員工支薪為由，將凍結令下的財產解封的話， 「凍結令」的精神及效用亦蕩然無存，相信法庭批准解除凍結的機會微乎其微。她又認為，壹傳媒或預計申請司法覆核的勝算不高，因此選擇不會涉及高昂訴訟費用方法，即自行致函保安局。

本報向保安局查詢《蘋果》可否利用其他公司的帳戶支薪，及就《蘋果》向局方申請解凍的詳請。保安局僅回覆指，危害國家安全是非常嚴重的罪行，定必依法處理，所針對的是犯罪行為，並按需要和法律的規定運用凍結罪行相關財產的權力。由於有關案件已進入法律程序，局方不會就事件細節作評論，而就有關已凍結財產的申請，保安局局長會依法處理。

現時下獄的壹傳媒黎智英，被控違反國安法等待開審，其壹傳媒股份及個人資產遭保安局凍結；而壹傳媒5名高層在上周四被捕，其中兩名高層壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果》總編輯羅偉光則率先被落案檢控違反國安法，《蘋果》相關的3間公司亦同被控違反國安法，保安局已向相關公司發出凍結資產通知，涉款共1,800萬元，自本月17日起，壹傳媒相關人士不得再使用上述資金。

據壹傳媒上月發出的公告指，3月底時銀行及現金結餘約為5.21億元，但情況在保安局發出凍結資產通知後已經大不同，現時已有7家本地銀行接到保安局局長通知，不可處理蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司等3家公司的資產，因此目前無法評估壹傳媒能否動用有關資金。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：