不理會抵港者抗體濃度亦可減檢疫期　外防輸入風險或增加

歐盟最近放寬多個地區入境旅遊限制，包括香港，港府昨(21日)宣布為便利港人出行，決定放寬抵港檢疫期，只要符合3個條件，包括已完成接種新冠疫苗並過14日、病毒檢測無確診、驗出有抗體，檢疫期可縮減至7日，新安排下周三(30日)實施。外界關注新措施會否令外防輸入風險增加。

食物及衞生局局長陳肇始今早(22日)在電台節目表示，所有獲縮減檢疫日數的人士都要在機場接受檢測，在檢疫期間亦要再做1次檢測，而來自極高及甚高風險地區的人士，則不可縮減檢疫期。她又指，獲縮減檢疫期的人士都要接受血清抗體測試，由於不同化驗平台有差異，故不會考慮抗體濃度，只要驗出有抗體就可以，她指當局會密切留意各地疫情，盡量平衡和小心作風險評估。

她稱，政府正制定一份血清抗體測試的認可醫務化驗機構名單，讓有需要出行的香港居民可自費做測試，領取抗體效力認證，而暫時未有抗體測試的收費資料，相信獲認可的化驗所稍後會公布。

檢疫酒店之一、九龍維景酒店總經理廖惠民在電台節目表示，可縮短檢疫期的措施對酒店業影響較大，住客通常會提早訂房，公司計劃將所有抵港旅客的預訂都減至7日，以免多交訂房費用。他相信已接種人士，好大機會驗出抗體，會繼續與政府商討安排。