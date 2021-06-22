政Whats噏：吳秋北斥3媒體反中亂港　包括香港01及立場新聞

繼壹傳媒黎智英涉違反《港區國安法》被捕後，警方國安處日前搜查壹傳媒大樓，並拘捕5名集團高層，其中壹傳媒行政總裁張劍虹同《蘋果日報》總編輯羅偉光，被落案起訴串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，保安局更凍結蘋果3間公司嘅資產，《蘋果日報》因缺資金亦瀕臨執笠。工聯會會長吳秋北更點名直斥網媒《香港01》、《立場新聞》同電視台有線新聞，擔當反中亂港嘅平台或助攻，最終自取滅亡。

吳秋北喺社交平台貼文，批評有啲媒體擺唔正自身角色，老是主動擔當反中反共亂港嘅平台或助攻，只會搞死香港，然後自己都「摺埋」或被撥亂反正被「摺埋」。佢話呢啲自取滅亡嘅操作，例如《香港01》竟將國家惠港政策同舉措與《港區國安法》對立起來，報道帶有情緒，內心就係牴觸中央。

至於《立場新聞》就不斷炒作《蘋果日報》資金被凍結，所以《蘋果日報》員工出唔到糧，又向政府警方潑污水，冀圖引輿論政府警方先係員工權益受損嘅禍首，從而轉移壹傳媒同黎智英等為害國家安全，先係戕害員工真兇嘅事實。

跟住佢又舉有線新聞為例，話有線新聞報道今年7.1唔搞反中亂港遊行，「那如喪考妣的口脗，充分展示反對7.1回歸的真情」，仲附圖寓意《蘋果日報》、《香港01》、《立場新聞》、有線新聞同《100毛》被棄置堆填區。