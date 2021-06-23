壹傳媒滿盤皆落　《壹週刊》預告準備收檔

壹傳媒旗下繼《蘋果日報》外，另一刊物《壹週刊》亦準備收檔！《蘋果》因部分報道被指涉嫌違反《港區國安法》，被保安局凍結相關3間公司共1,800萬港元資產，出現資金鏈斷裂，大批員工隨即辭職跳船，《蘋果》勢將日內停刊；而壹傳媒旗下的《壹週刊》社長，在今早(23日)8時許於社交網站專頁貼出「停刊預告」，強調自己已做好撤退準備，又向仍存有一絲希望的員工表明「別存幻想」，意味《壹週刊》死期將至。

目前正陷獄的壹傳媒黎智英可謂「滿盤皆落索」，他除因3宗非法集結案共囚20個月外，另被控違反國安法亦正等候開審，其壹傳媒股份及個人資產同遭保安局凍結。此外，壹傳媒5名高層在上周四(17日)被捕，其中2名高層壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果》總編輯羅偉光，則率先被落案檢控違反國安法，加上《蘋果》1,800萬港元資產亦被保安局凍結。

《壹週刊》社長黃麗裳今早在Facebook貼文，《壹》由2018年賣盤不成後，從紙媒轉型到網媒，惟至今仍只能減少虧蝕，未能扭虧為盈，直至今日的地步，編輯部相信已經到達終點，她透露自己已做好撤退的事，「對於有同事仍存一絲希望，我只有狠狠的劈頭一句：別存幻想！」