《蘋果日報》即將停刊　有市民到大樓外開香檳慶祝

壹傳媒旗下《蘋果日報》及《壹週刊》即將停刊，其中壹傳媒有限公司董事會召開緊急會議後決定，《蘋果》午夜起即時停止運作，明日(24日)出版最後一期報紙，而電子版亦同於午夜起暫停更新。有關注團體到壹傳媒大樓外開香檳、飲蘋果汁慶祝，再度批評《蘋果》製作假新聞、荼毒年輕人，形容壹傳媒結業後，香港父母終於可以安心。

「蘋果假新聞及毒新聞監察組」一行4人今午6時許在位於將軍澳工業邨的壹傳媒大樓外，拉起寫有其監督組名字的橫額，並手持畫有黎智英及小鳳姐的標語，並帶同香檳、蘋果汁到場慶祝。該監察組批評，《蘋果日報》長期假借新聞自由，製作假新聞，認為壹傳媒及《蘋果》「執笠」，香港將迎來「重光」的日子，相關的機構將不能再製作假新聞、荼毒年輕人，香港父母終於可以安心。

該團體又指，壹傳媒高層被捕是由於勾結外國勢力，破壞國家安全，絕對支持港府的拘捕行動，認為該此高層與黎智英一樣，都是「漢奸、走狗」，形容今次事件可以殺一儆百，警告所有人不要勾結外國勢力、違反國安法。