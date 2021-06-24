男地勤暫列無源頭本地病例　逾180名密切接觸者須檢疫

新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心總監林文健公布，今日(24日)新增7宗確診個案，患者年齡介乎17至45歲，全部涉及L452R變異病毒株，當中1宗暫列為本地源頭不明個案；其餘6宗為輸入病例，其中4人為學生從英國抵港，均為留學生，另有2人由印尼出發。本港確診個案累計至11,906宗。

該宗源頭不明病例患者，為任職香港航空地勤的27歲男子，曾接待貨機機組人員，最後上班為上周三(16日)。他亦在大埔新達廣場兼職顧客服務工作。他本周一(21日)發燒、喉嚨痛和咳嗽，同日到大埔運頭塘商場的張毅西醫診所求醫，翌日(22日)仍有到新達廣場上班。病人沒有接種新冠疫苗，病毒量高。

患者與父母居於大埔運頭塘邨運亨樓，其胞姊與姪女有時會過去留宿，當局指患者的家人檢測證實沒有染疫。他的家人沒有外遊紀錄，父親在大角咀的五金店上班，母親在沙田港鐵站做清潔工及在大埔做洗碗工。他的胞姊於大埔卍慈中學任職教師，侄女於大埔的浸信會幼稚園上學，兩所學校均要停課。另一名胞姊不同住，於一所補習社任教。該男子有180多名密切接觸者要檢疫。另外，運亨樓附近污水樣本被驗出帶有L452R變異病毒株。

此外，男病人在上周四(17日)在機場與數十名同事，在離職前拍照留念，故約有180多人被列為密切接觸者須檢疫；至上周五(18日)，患者與家人到東涌黃泥屋村1號金泰屋吃飯，亦曾到機場與同事進行離職前拍照留念。他亦去過新達廣場、運頭塘商場、大埔廣場萬利小食店、機場客運大樓部分樓層等地方，這些地方被納入強檢。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者接觸層面主要是機場及新達廣場，認為他在機場染疫機會較大。他曾接觸過9班貨機的機組人員，涉及32人，全部要檢疫，有關貨機來自馬來西亞、越南、台灣，印度、新加坡及菲律賓等地，大部分機組人員已接種新冠疫苗。他負責帶領機組人員做檢測，期間很少交談。

香港航空地面服務有限公司回覆表示，一名確診員工自上周三後便沒有當值，與該員工有緊密接觸之其他員工大約有50多人，已通報衞生防護中心作跟進。