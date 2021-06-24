青少年打復必泰或患心肌炎　梁卓偉：將審視病例了解實際風險

港府為催谷市民打新冠疫苗，早前批准將內地與德國合研的復必泰疫苗接種年齡由16歲降至12歲，由港大醫學院營運的鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心，今(24日)為滬江維多利亞學校的57名學生及4名老師接種BioNTech復必泰疫苗，港大醫學院院長梁卓偉表示，L452R變異病毒株繁殖率遠較未變種的新冠病毒高，形容威脅前所未見，而復必泰疫苗能有效應對該變種病毒。

至於有指青少年接種復必泰疫苗後增加患心肌炎風險，梁引述數據指，過去3年，12至15歲因患上心肌炎而入院的個案為5至14宗，而今年初截至5月30日則已有9宗，而自6月起為青少年開放接種疫苗後，暫時未有青少年因此出現心肌炎而要入院的病例，而即使患上心肌炎，八成半患者都能在數日內康復出院。

梁認為，暫時未見接種復必泰疫苗後會明顯增加患心肌炎風險，但未來仍會由專家團隊審視每個病例，以了解疫苗對患心肌炎所帶來的實際風險。