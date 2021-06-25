變種病毒襲港　曾祈殷倡延長抵港檢疫期　或只予打針客登機

居於大埔、任職香港航空地勤的27歲男子證實帶有L452R變種病毒，專家估計極大機會屬世界衞生組織命名為「Delta」的病毒，亦斬斷本港連續16天「清零」的成績。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(25日)在電台節目表示，若最終確定男患者是感染印度出現的Delta變種病毒，將容易造成多人感染，認為政府可調整外防輸入政策，例如加長檢疫期，或只容許已接種疫苗的人士登機抵港。

曾提到，Delta變種病毒會是未來全球主要流行的變種品種，本港暫時仍可持現有的病毒追蹤工作，但須密切觀察會否出現潛伏期較長的變種病毒個案，以決定是否延長強制檢測或檢疫的時間。

他指出，外國有研究顯示疫苗對Delta變種病毒的保護力會下降，用以治療新冠病毒的單株抗體，亦有機會無效，但卡塔爾最近的研究則顯示，香港正使用的復必泰疫苗，對Delta變種病毒有較好保護，如果完成接種兩劑，預防有症狀感染效率達88%，預防重症的效率就有96%。

至於美國疾控中心早前表示，以mRNA技術製造的新冠疫苗，可能與12至39歲年輕接種者發現的心肌炎有關。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，接種疫苗後身體產生抗體的過程，會出現炎症反應，從數據反映心肌炎有可能是一個極其罕有的副作用，此情況較多出現在年輕男性，在接種後第4日，常見徵狀包括心口痛等，一般兩至三日可以出院，甚至毋須處方藥物亦可痊愈。