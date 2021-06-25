社民連等3團體申辦七一遊行　預計1萬人參與

民間人權陣線(民陣)早前表明今年不向警方申辦「七一」遊行，是2003年以來首次。社會民主連線、天水連線、守護大嶼聯盟等組織，今早(25日)約11時半向警方申請在7月1日舉辦遊行，主題是「堅守民間社會、抵抗政治打壓、釋放所有政治犯」。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑表示，在7月1日上街，是香港市民凝聚力量的方式，也是民間社會不同社群，向社會和政府彰顯訴求的日子。天水連線成員、元朗區區議員林進表示，今年的7.1遊行對香港而言有時代意義，呼籲往年曾參與7.1遊行的團體可以再出現。問及預計遊行的人數，林表示現階段為1萬人，若不成功會考慮上訴。

社民連副秘書長陳寶瑩稱，今日3個組織向警方申請不反對通知書，與過往的傳統一樣，預計在下午2時於維園集合，3時出發到金鐘政府總部，再有一個簡單的集會。她又稱，「諗唔到（警方）會有咩理由拒絕」，現時希望以合法的方式申請遊行，若被警方拒絕，會再考慮後續活動。

問及若申請獲批，3個組織會否有相應的人手資源應付或超出預期的人數，陳指相信若成功申請會有具相關經驗的人向他們提供協助。由於考慮到疫情關係，他們會着市民4人一組，現場會有大量糾察維持秩序，並會派發口罩及清潔物品。陳提到，現時政府已放寬禁聚令的人數限制，強調是次活動「比室內（活動）更加安全」，希望警方盡快與他們開會。