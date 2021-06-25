水上的士拖足20年下月啟航　被批價格不吸引　路線如同天星小輪

拖足20年的「水上的士」下月終可試行。運輸署今(25日)公布，「水上的士」渡輪服務將以短途航線模式試辦，由7月3日起逢星期六晚上7時20分提供一班服務，7月1日亦會設特別班次，短途航線成人全程票價為48港元，每一站分段收費為10港元(紅磡──尖沙咀東)和14港元(尖沙咀東──中環)；而小童、長者及殘疾人士則享有半價優惠。有海濱事務委員會成員批評路線與天星小輪相似，票價奇怪且不吸引，設既定航線有如「水上短途小巴」，坦言對當局研究20年後推出的成果感失望。

運輸署表示，營辦商富裕小輪有限公司將於7月3日起逢周六晚上起試辦水上的士短途線，全程航行時間約70分鐘。水上的士將由紅磡(南)渡輪碼頭開出，並於尖沙咀一號梯台(即尖沙咀東星光大道對出海旁)和中環九號碼頭設上落點，乘客可於任何一個站點自由上落。該署稱水上的士服務主要屬觀光及旅遊性質，乘客在航程期間，可欣賞維多利亞港的璀璨夜景及「幻彩詠香江」匯演。

海濱事務委員會成員顏汶羽稱有關分段票價奇怪，如全程3個站需48港元，但分段則需10港元及14港元，「咁我落一落車再上車，搭全程都係24蚊」。他又認為短途路線與天星小輪路線相似，假錢又不便宜，相信吸引力不大。他又直言政府研究20載，最終推出的模式卻令人失望，形容淪為「水上短途小巴」，認為未能達到聯繫海濱的初衷。他認為當局應探討發展水上交通作輔助，紓緩陸上交通擠塞，強調不應為水上的士設既定路線。

翻查資料，政府2001年建議增設以服務觀光客為主的水上的士服務，惟當局一拖再拖，至2018年才邀請營辦商遞交水上的士航線服務意向書，原定2019年可投入服務，最終卻再延至2020年3月才完成招標程序。水上的士當時與重啟服務的「中環—紅磡」航線綑綁招標，並由富裕小輪中標，運輸署當時稱水上的士預料可於2020年底啟航，惟因疫情持續反覆，水上的士最終未能兌現2020年底投入服務的承諾。