盼通關打科興 婦人即現四肢乏力 出院需以拐杖行路無法工作

港人坐困疫城一年半，有市民盼打針後可早日通關回內地探親，日前到社區接種中心接種第一劑科興疫苗，卻出現懷疑吉巴氏綜合症的病徵，包括四肢無力及頭痛，需即時送院治療。惟出院後仍無法正常工作，恐長時間輔以拐杖行路，家庭頓失經濟支柱。她直言不敢再打第二劑疫苗，「如果死了一了百了，都好過甚麼都做不到。」院方回覆查詢證實，有關求診個案符合接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件呈報準則，已根據機制向衞生署呈報，並指初步無證據顯示病人患上吉巴氏綜合症。

40歲的黃小姐在本月16日於天水圍天暉路體育館社區疫苗接種中心接種第一劑科興疫苗後，於中心等候期間已感不適，她形容當時情況「頭痛到爆炸，呼吸困難」，其後更出現四肢無力的情況，連步行的力氣都沒有，需即時送到博愛醫院治理。

惟送院後情況一直未有好轉，四肢持續乏力，不時嘔吐及持續頭痛。直至住院1星期後，情況才好轉，可扶著推車步行幾步，延至周五(25日)可以輔以拐杖行路及出院，當時院方亦向她提供申請接種後賠償方法。她指自己現時無力自行行路，言語表達能力較以往遲鈍，又直言很後悔接種疫苗，現在很多事情都力不從心，更因此需要辭去餐飲業的工作以作休息。

博愛醫院發言人證實，一名女子本月16日因為下肢無力，到博愛醫院求診並入住內科病房。醫院為病人安排一系列檢查，包括抽取腦脊液及進行腦部磁力共振，初步無證據顯示病人患上吉巴氏綜合症。院方指有關求診個案符合接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件呈報準則，已根據機制向衞生署呈報。

衞生署指，有關個案與醫管局報告的新冠疫苗異常事件的住院個案脗合，但該報告並沒有提及懷疑病人患有吉巴氏綜合症，正聯絡醫管局獲取所須資料以協助因果關係評估。

吉巴氏綜合症是一種罕見的神經系統疾病，會引致癱瘓，甚至呼吸困難。大部分患者都能完全康復，不過一些患者會持續乏力。該病亦被視為接種新冠疫苗後一種可能出現的異常反應，需要進行特定的安全監察。

香港大學內科學系腦神經科臨牀教授張德輝指，吉巴氏綜合症是自身免疫系統失調誘發，普遍不會在接種後立即出現，因免疫系統產生抗體都需時約4至14天，故患者四肢麻痹的情況在初時不會到最高峰，而病徵會逐漸2至4星期內惡化。他續指，院方需確定患者病徵後，再施行以神經傳導檢查、腰椎穿刺及驗血等追蹤患者病情。