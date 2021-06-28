《蘋果》主筆盧峯涉違國安法機場被捕　今晨押返沙田一單位搜屋

涉嫌串謀勾結外國勢力昨晚(27日)被捕的《蘋果日報》主筆馮偉光(筆名盧峯)，在機場警署被扣查，至今晨(28日)接近3時，由探員駕車載往沙田一單位搜查。

消息指，盧峯昨晚(27日)約10時，在機場被警方國家安全處人員拘捕，他當時準備出境乘搭航機前往英國，被管制站人員截停，之後由警方帶走，在機場警署接受問話 。

據悉，現年57歲的盧峯，1997年起為《蘋果》撰寫社論，亦為《蘋果》英文版執行總編輯。他今年3月曾到赤柱監獄探訪黎智英。

警方指，國家安全處繼本月17及23日進行的拘捕行動，昨晚在香港國際機場以串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，再拘捕一名57歲本地男子，涉嫌與上述案件有關。行動仍然繼續，警方不排除有更多人被捕。

《港區國安法》生效至今，已有9名與壹傳媒有關的人士涉違該法，大部分人已被捕，包括《蘋果》社論《蘋論》主筆「李平」。李平原名楊清奇(55歲)，亦為撰寫《蘋論》的主筆，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，上周三(23日)在將軍澳被捕。

連計李平，已有9名與壹傳媒相關人士涉違《港區國安法》。警方國家安全處本月17日拘捕壹傳媒及《蘋果》5名高層，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果》總編輯羅偉光、營運總裁(前財務總裁)周達權、《蘋果》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉。去年8月則大舉搜查壹傳媒大樓，拘捕黎智英、其次子黎耀恩、張劍虹、周達權。曾任美國海軍情報員的黎智英左右手Mark Simon則身在外地，遭警方通緝。