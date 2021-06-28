天文台改發紅色暴雨警告　所有上午校及全日制學校停課

香港天文台在上午5時55分改發紅色暴雨警告信號，所有上午校及全日制學校今日停課。

暴雨警告信號現時為紅色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

天文台在上午5時05分發出黃色暴雨警告信號，至5時55分改發紅色暴雨警告；預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港，天文台呼籲市民到安全地方躲避。

雷暴警告現正生效。本港地區今日天氣預測，大致多雲，有驟雨。初時雨勢頗大及有狂風雷暴。下午短暫時間有陽光。最高氣溫約31度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。

今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。