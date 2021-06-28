術後雙標靶藥未納名冊　乳癌病人年花百萬保命　團體促政府改善

乳癌是本港女性頭號殺手的病症之一，2018年錄得4,600多宗乳癌新症，當中「較惡」的HER2型乳癌佔全港患者約20%，即每5名乳癌患者中就有1人屬HER2型，常規輔助治療須以為期1年的單一標靶藥物配合化療。有團體今日(28日)發布問卷調查結果，有85%受訪者會因治療費用而影響採用治療方案的決定。惟有醫生指出，術後採用雙標靶藥物組合能有效減低28%的復發或死亡風險，惟政府至今無提供藥費資助，建議盡快將昂貴的術後雙標靶藥物納入常規治療。

全球華人乳癌組織聯盟於今年5月至6月進行問卷調查，共收集168份乳癌患者或其家人的問卷，當中有96%屬HER2型乳癌患者曾聽過雙標靶治療，卻僅68%患者知道「術後雙標靶」為治療方案之一。調查亦發現，有87%受訪者期望政府於1年內引入新藥物，惟納入藥物名冊一般需時1至5年，與實際情況落差頗大。團體指新藥物或治療方案未納入名冊，醫生用藥或會受到限制。

臨床腫瘤科專科醫生陳穎樂表示，全港每年平均約有230名早期高危HER2型患者適合採用術後雙標靶治療方案，但實際用藥比例僅約15%，究其原因多與病人未能負擔治療費用、政府未將此藥納入藥物名冊有關。

現年47歲的Vicki去年7月停經，並發現乳房有硬塊，經檢查後確診IIIA期HER2型乳癌，7月下旬時在私家醫院接受全乳切割手術，由進行手術至術後休養，需時半年方能返回工作崗位。手術後，醫生轉介她至公立醫院接受療程，並接受了術後雙標靶藥物。她去年9月下旬起接受6次化療及15次電療，並配合術後雙標靶治療共18次，亦需每日服食賀爾蒙藥。

Vicki患癌初期曾想過「為甚麼會是我呢」，因她身體健康、平日有持續運動，患癌後只想盡快康復以照顧孩子。她坦言雙標靶藥物費用高昂，1針需要4.7萬至4.8萬港元，1年下來花費過百萬，負擔極大，認為「一般家庭拿百多萬出來有難度」，希望政府能給予資助。

全球華人乳癌組織聯盟主席王天鳳建議，政府應加快檢視常規指引，盡快將雙標靶藥物納入藥物名冊，讓患者盡早得到適切治療，同時希望政府可投放更多資源在乳癌治療上。