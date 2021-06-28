中小學生普通話水平下降　團體籲兒童及早學習

「兩文三語」教育政策自回歸以來一直推行。有研究機構指，本港中小學生的普通話筆試及口試表現整體上均有下跌，建議讓學生提早學習普通話，及參與交流團等，以營造良好語言環境。

定期舉辦普通話考試的機構GAPSK、所屬的語文推廣委員會表示，根據GAPSK考試委員會提供的過去3個學年、幼稚園及中小學考生數據，顯示中小學生參與普通話考試的人數有下跌趨勢，只有幼稚園生人數持續上升，整體參與人數大幅下跌20%。

委員會總結過去3年(2018至2021年)小學考生的成績，發現考生整體成績略為下跌，以50分滿分計，平均分由40.4分跌至34.4分，跌幅達15%。口試方面，平均分由42分跌至38.8分，跌幅為7.6%。委員會指，語言學習黃金年齡為3至15歲，建議讓小朋友提早接觸普通話。

委員會又分析過去3年中學考生的成績，發現中學生的成績整體持平，其500個中學組筆試，平均分由41.5跌至40.3分，跌幅為3%；口試成績由41.8分跌至41.2分，跌幅為1.4%。委員會認為，中學組成績持平，或因學生有更多機會接觸普通話，例如交流團及普通話節目，有良好學習環境。

委員會指出，考生口試常犯混淆聲調等錯誤，例如把「我要水餃」說成「我要睡覺」；聲母混淆，主要為邊鼻音，把「榴槤」說成「牛年」等。筆試則常犯語言規範錯誤，把「你先去菜市場」寫成「你去街市先」。

家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊指，建議可在小學呈分試及中學文憑試，設普通話分數評級，又認為政府及公司在招聘上可列明普通話達標的要求，若有政策配合支持，有利加強師生學習普通話的動機。