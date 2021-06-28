英國輸港新冠個案高企　港府終啟動熔斷機制　下月起發禁飛令

近期英國疫情持續反彈，Delta變異病毒株更於當地廣泛傳播，本港亦持續錄得英國的變種病毒輸入個案，政府今日(28日)終宣布，會由本周四(7月1日)起對英國實施地區性航班「熔斷機制」，並將英國列為A1組極高風險地區，由香港時間7月1日凌晨零時零分起，禁止所有從當地來港的民航客機着陸香港，並限制曾逗留於該地區超過兩小時的人士登上任何來港的民航客機，以阻止相關地區人士經轉機到港。

今日新增1宗英國輸入病例，涉及1名19歲女子，在上周日(20日)乘坐航班BA031從英國到港，在新蒲崗香港九龍貝爾特酒店檢疫期間確診。英國已觸發港府實施的地區性航班「熔斷機制」，即從同一地區抵港的所有民航客機，不論任何航空公司，在7天內若有5名或以上乘客經抵港時的檢測確診，並帶有變異病毒株；或在7天內有10名或以上乘客經任何檢測，包括檢疫期間的檢測而確診並帶有變異病毒株，將引用《預防及控制疾病規例》(第599H章)，禁止所有從該地區來港的民航客機着陸香港。

港府並將英國列為極高風險A1組指明地區，限制曾逗留於該地區超過兩小時的人士登上任何來港的民航客機，以阻止相關地區人士經轉機到港。翻查記錄，港府曾於去年12月將英國列為極高風險地區，禁止曾逗留英國人士來港，及後隨着英國疫情緩和，政府於今年4至5月期間，逐步放寬曾逗留英國人士的來港限制，容許本港居民4月份經指定航班回港，並於5月7日起，將英國下調為A2組甚高風險地區，及於6月4日起，再將英國下調為B組高風險地區。

英國升學中心英識教育創辦人陳思銘表示，其升學中心約有900名海外留學生會從暑假回港，不少家長對於禁飛感到擔心，紛紛在這幾天「死線」前搶機票，亦有家長透露即使港府上月公布新一輪檢疫酒店名單，但酒店房間仍是供不應求，部分家長早幾個月前已開始預訂，至今仍未有房間提供。