公屋人均每日垃圾量升1成　廢紙及舊衣回收量不達標

港府近年積極提倡環保，並在公共屋邨實施多項回收措施，然而屋邨的人均家居廢物量不跌反升。根據運輸及房屋局今(29日)遞交立法會文件顯示，廢物量由上年度每人0.59公斤升至現時的0.65公斤，上升10.17%，逼近不超出0.7公斤的界線。另外，在回收廢紙與舊衣物方面則未有達標，分別比目標少2.98%與11.6%，整體膠樽、鋁罐等回收量亦有下跌。房委會解釋受疫情影響，推廣活動要取消，以及社區增加了回收點等。

根據環境保護署最新的資料，2019年都市固體廢物的棄置量為平均每日11,057公噸，其中家居廢物佔主要成分，棄置量為平均每日6,554公噸。根據運房局文件，指2020/21年度租戶家居平均廢物量為每人每日0.65公斤，暫仍達到不超過0.7公斤的目標，但翻查再上一年度的《可持續發展報告》公布相關數據，發現有關數字上升10.17%。

文件又披露，房委會上年度回收約2.6萬公噸廢紙，較目標回收量少2.98%，同期舊衣物只是回收751公噸，較目標少11.6%。房委會解釋，由於居民閱讀習慣改變，較少閱讀印刷版報紙，加上推廣活動因疫情暫停，以及區內有多個回收點可供選擇等。雖然本年度回收鋁罐、膠樽分別有2,118公噸與2,256公噸，數字上達標，但整體回收物料數量亦較上年度下跌，舊衣物跌20.86%，廢紙則跌12.4%。

房委會於本財政年度訂定了40項環保工作目標，涵蓋能源效益、節約用水、綠化環境、廢 物管理等範疇，當中37項已達標。