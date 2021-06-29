觀塘裕民坊正式啟用　政府將興建架空平台連接港鐵站

市區重建局今（29日）為觀塘市中心重建計劃（K7）第二、三發展區的住宅項目「凱滙」，及其基座商場「裕民坊」的正式落成和啟用，舉行慶祝活動。席間，多位官員出席活動，其中運輸及房屋局局長陳帆指政府將興建一條長120米的架空高架園景平台，連接觀塘站C及D出口，並同時在港鐵站的A及C出口旁興建架空平台，另有官員指觀塘市中心重建項目有助配合區內人口增長的需要。

發展局局長黃偉綸表示，觀塘市中心重建項目配合九龍東的蜕變，善用土地和空間資源，提升市中心原本破舊的大廈成為現代化的設施，有助增加房屋供應。市建局主席周松崗則指，盼將觀塘提升為21世紀的市中心典範，切合區內人口迅速增長的需要。

另外，為慶祝第二及第三發展區落成，市建局由今起至7月11日，將在「裕民坊」舉行「觀塘的蜕變」圖片展覽，展出約40幅觀塘珍貴圖片，回顧觀塘重建前後的變化。

K7為市建局歷來規模最大的單一重建項目，總地盤面積達到53,500平方米，並以五個區域進行分階段發展。其中第二、三發展區重整觀塘市中心的交通網絡，以改善地區的交通擠塞，並擴闊行人路和加設無障礙的行人設施，改善步行環境。