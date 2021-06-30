7.1遊行上訴遭駁回　職工盟明日照擺街站但不宣傳遊行

公眾集會及遊行上訴委員會維持警方決定，反對天水連線、守護大嶼聯盟及社民連舉辦7.1遊行。職工盟總幹事蒙兆達今（30日）在電台節目表示，職工盟決定明日（7月1日），會在銅鑼灣及旺角等地，擺設3至4個街站，希望表達對政治環境的不滿，但不會宣傳任何集會或遊行。

蒙兆達指過去警方曾經包圍街站，甚至以違反禁聚令等原因作出票控，但他認為擺設街站是表達意見的合法途徑，警方不用阻撓他們。他又表示，參與的義工雖然擔心，但仍會堅持底線，不會無限退縮，職工盟亦已準備支援被捕的人。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑則對上訴委員會的決定感到失望及遺憾，認為委員會只聽從警方的解釋，沒有處理市民集會遊行的公民權利，又認為是以疫情為藉口，打壓民間參與權利。他感到對不起市民，但稱市民明天仍可穿着黑衣，表態對抗政治壓力。

謝又稱，市民關注本港疫情，但認為市民已做好防疫措施，而他們3團體已開會討論遊行時的防疫細節，包括參加者需保持距離以及大會的人手安排等。不過，由於上訴委員會已駁回上訴，他亦無法再呼籲市民參與遊行。他表明自己明日不會在原定集會或遊行路線一帶出現，相信另外兩個團體的成員亦不會前往。至於會否作其他後續工作，團體則仍在商討，但形容團體亦會盡量避免招人口實。