政Whats噏：鄧以海獲銀紫荊星章　蕭澤頤得香港警察卓越獎章

政府公布今年授勳名單，多名紀律部隊高層獲行政長官頒授勳銜，其中海關關長鄧以海獲授銀紫荊星章。喺紀律部隊及廉政公署卓越獎章方面，新上任嘅警務處處長蕭澤頤、消防處副處長楊恩健亦獲表揚。政府就話，今年獲授勳銜人士為香港作出重大貢獻，惠及社會各個領域，對此表示衷心感謝。

獲頒授銀紫荊星章嘅鄧以海加入政府服務長達36年，自2017年獲晉升後一直出任海關關長至今。政府讚揚鄧一直盡心竭力為政府同香港市民服務，表現傑出；並帶領香港海關護法守關、促進便商利貿、保障消費者權益，同時為公眾提供高效率、優質、專業同創新服務，貢獻甚豐。喺鄧嘅帶領下，海關肩負本港把關重任，成為堵截外來非法物品嘅第一道防線，做到精準、敏銳同及時。

「新一哥」蕭澤頤就獲政府頒授香港警察卓越獎章，以表揚蕭服務警隊超過32年，表現卓越、忠誠勤敏。佢近年出任副處長時不時親臨前線督師，例如參與本月「雷霆2021」同「犁庭掃穴」等行動；亦關心同袍工作情況，例如喺警隊參與疫情「封區」行動時，曾到現場鼓勵同支持同袍，警務處副處長劉賜蕙亦獲頒同樣獎章。另外，政府又向警長孫偉薇、警員雷俊傑、警司黎遨遊同盧秉善頒授銀英勇勳章；以及向警司梁志恒、警長莊小龍、警員何思駿同吳凱健頒授銅英勇勳章，以上各人除盧秉善外，均於反修訂逃犯條例風波期間，執行職務時遭受攻擊而受傷。盧秉善則因奉召拆除兩枚炸彈，所表現嘅非凡勇氣而獲表揚。

懲教署副署長黃國興則獲頒香港懲教事務卓獎章。至於消防處副處長楊恩健及有「救護一姐」之稱嘅救護總長曾敏霞，分別服務消防處逾29年同逾32年，政府讚揚二人表現卓越、忠誠勤敏，分別向二人頒授香港消防事務卓越獎章。

另外，本身係牙醫嘅陳建強亦獲授銀紫荊星章，獲表彰多年來喺保安、廣播等領域嘅公共服務，建樹甚豐，勇於承擔。佢過去曾被委任參與多個政府諮詢或法定組織，例如曾任香港電台顧問委員會主席等。

政府計劃11月喺禮賓府舉行頒授典禮，惟確實時間、安排將因應屆時嘅社交距離措施再作決定。