多國修例保障兒童　本港遲遲未跟

本港一直未有立法規定私家車後座安裝兒童安全帶裝置，但反觀內地於今年6月已就兒童安全座椅立法，而外國亦有逾80個國家制訂了兒童乘客約束系統的相關法例。有議員指，本港就有關立法進度緩慢，對兒童乘車安全構成隱患。

內地新修訂的《中華人民共和國未成年人保護法》於今年6月1日起實施，並將「配備兒童安全座椅」寫入法律，意味兒童安全座椅使用納入全國性立法。相關法例規定，未成年人的父母或者其監護人應當為未成年人提供安全的家庭生活環境，包括採取配備兒童安全座椅。除中國以外，據世衞發布的《2018年道路安全全球現狀報告》中，顯示有84個國家亦制訂相關立法，而大部分發達國家兒童安全座椅的配備率更逾9成。

議員陳恒鑌指出，現時內地已就兒童安全座椅制訂相關法例，反觀香港卻一直遲遲未有立法，而現時亦未必每輛私家車都有安裝兒童安全座椅，潛在危機。陳又指，立法有助提高市民的安全意識，例如以往本港未有立法規管私家車後座安裝安全帶，自法例通過後，現時市民相關安全意識已提高，乘車時都會繫上安全帶。