教大斥千萬推幼兒STEM教育　學童自製外賣保溫箱學科學知識

外界總以為STEM教育只能於中學及高小推行，其實幼兒和初小學生學習STEM也不難，但師資是障礙。香港教育大學去年投放近1000萬元，以跨學科形式開展4個項目，以推動幼兒接觸及學習STEM的課題，教大團隊會為學校提供教材設計、師資培訓、校本支援等。有受惠幼稚園指，校內教師大多並非理科出身，計劃有助幼兒學界推行STEM教育。

「幼兒STEM學習和創客教育計劃」是其中一個項目，旨在了解幼稚園在STEM教學上的需要和挑戰，並由教大專家與幼稚園教師開發適合幼兒學習的STEM教材和一系列活動，讓幼童透過STEM遊戲體驗學習。疫情期間，教大團隊聯同幼稚園教師拍攝教學短片，設計多個可在家進行的STEM活動，讓家長在停課期間仍能與幼兒在家中學習和創作。教大副校長李子建表示，希望未來惠及更多業界同工及學生。

項目分階段在12間幼兒機構進行，除了培養24名種子教師具有專業STEM知識外，超過400名幼童及600名家長同樣受惠。中華基督教會香港志道堂基博幼稚園(將軍澳)有參與計劃，校長鄭滿好認為STAM的幼兒教育支援較弱，由於該校教師很多非理科出身，進行STAM教育有困難。她指，推行STEM教育後，課堂氣氛變得更好，學生較平時更為專注，有內向學生亦變得主動。

該校接受教大培訓及支援後，曾以製作保溫箱教授學生STEM知識，學生先從生活體驗上認識各國食物及製作方法，其後進行STEM探究，研究如何讓外送食物亦能保持美味，再觀察一般外賣箱的結構及物料，測試不同保溫物料，了解甚麼材料可讓食物保溫，最後便會設計、製作及測試外賣保溫箱。另外學生又製作玩具纜車及機動遊戲，從中探究滑輪系統。