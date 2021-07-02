酒店女工帶變種毒株　孔繁毅料受檢疫客感染　倡規定員工接種

位於油麻地的檢疫酒店紅茶館1名兼職清潔工初步確診，並驗出帶有L452R變種病毒，本港連續24天本地零確診恐斷纜。政府疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅今早(2日)在電台節目表示，相信患者很可能在工作地點，接觸到輸入個案患者而受感染。

孔認為，檢疫酒店的防疫措施已做得不錯，但最重要是所有員工盡快接種疫苗，才能得到好的保護，特別是預防變種病毒方面。

他又提到本港現時使用的2款疫苗，指英國有研究顯示，由內地及德國研發的復必泰疫苗對變種病毒的保護率很高，其中對印度最先出現的Delta變種病毒保護力有88%，對南非最先出現的Beta變種病毒就有75%保護力。

至於由內地研發的科興疫苗，他指科興在醫學期刊發表的青少年接種臨床試驗數據，顯示科興對3至17歲兒童及青少年安全，但他承認目前參與試驗人數仍偏少，期望科興可於今年第四季向港府提交涉及數千人的三期臨床數據，讓專家委員會審批，相信屆時或可分以階段降低接種科興疫苗的年齡限制。

孔補充指，由於科興疫苗是滅活疫苗，抗源來自早期出現的病毒株，對變種病毒的保護力未必足夠，可能要較早接種利用變種病毒作為抗源的加強劑，但何時接種就要等藥廠數據及建議。